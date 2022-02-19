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على هامش قمة بروكسل.. المنفي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بروكسل  

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الجمعة، مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل،  نتائج القمة الإفريقية الأوروبية، والعلاقات الليبية – الأوروبية، وذلك على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية.  

وبحسب بيان المجلس الرئاسي تم خلال اللقاء تدارس آفاق التعاون المشترك الليبي – الأوروبي، وما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، كما تم مناقشة سُبل حلحلة الأزمة الليبية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ودعا المنفي، الاتحاد الأوروبي للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، التي تستنزف موارد ليبيا أمنياً واقتصادياً قبل أوروبا، وأكد على ضرورة العمل المشترك لتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، كما شدد الرئيس على ضرورة مراعاة أوضاع المهاجرين، وضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان.


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صحيفة العنوان الليبية

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