ضبط 36 وافدًا يسرقون الأسلاك الكهربائية ويهربونها خارج البلاد

ليبيا – تمكن فريق عمل جنوب طرابلس التابع لجهاز المباحث الجنائية من القبض على 36 شخصًا من العمالة الوافدة يحملون الجنسية المصرية والافريقية يقومون بسرقة وبيع الأسلاك والكوابل الكهربائية بمنطقة الساعدية.

أعضاء جهاز المباحث الجنائية أقتحموا بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للجهاز أحد أوكار عصابات قطع وبيع الأسلاك والكوابل الكهربائية بمنطقة الساعدية، والمتسببين في إلحاق الضرر بالشبكة العامة للكهرباء، وذلك بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي العزيزية و غرفة عمليات المنطقة الغربية سرية الشرطة العسكرية.

وأشار الجهاز إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلاك المختلفة قبل بيعها أو تهريبها خارج البلاد.

جهاز المباحث الجنائية أكد أن التحقيق والبحث والتحري عن المجموعات الأخرى ما زال جاريًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية