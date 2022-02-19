طقس معتدل ومستقر على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة خاصة على مناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و23 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الاثنين على غالبية المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة ليلة الاثنين على مناطق الجبل الأخضر ، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق سهل بنغازي وأقصى الساحل الشرقي وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و22 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 23 و26 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على غالبية المناطق.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و22 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين القادمين.

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