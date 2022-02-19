شلقم: الملك إدريس أراد تحويل ليبيا إلى جمهورية

قال عبد الرحمن شلقم، وزير الخارجية الأسبق، إن ثورة الفاتح من سبتمبر الليبية، جاءت في زمن له خصوصيته الفريدة ليبياً وعربياً ودولياً، و كانت ليبيا في مفترق طرق بكل المقاييس.

بدأت الثروة النفطية ترفع أعمدتها فوق الأرض وتدخل إلى بيوت الناس، في حين بدأت الفوارق بين الجيلين السياسيين الأول والثاني تتحرك، والملك إدريس السنوسي أدرك ذلك، ولكن بحكم السن، لم يتمكن من اتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهة الحقائق التي يراها تتحرك أمامه، وقد أراد تغيير النظام الملكي إلى نظام جمهوري، لكن رفاقه من الحرس السياسي، عارضوا ذلك بشدة.

أضاف شلقم في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قائلًا: “عربياً كان زخم المد القومي العربي فاعلاً رغم الهزيمة العسكرية العربية الصاعقة في حرب يونيو 1967 أمام إسرائيل. بدأت مصر في حرب الاستنزاف. تغير الخطاب السياسي العربي وتوارت التعبيرات الساخنة وفي مقدمتها «الثورية والرجعية»، وفرض الواقع الجديد تقارباً هادئاً بين الدول العربية. على المستوى العالمي، كانت الحرب الباردة بين الشرق والغرب على أشدها وتشكل وضعاً عالمياً فرض نفسه”.

وتابع قائلًا: “قامت ثورة الفاتح في ليبيا بقيادة ضباط شباب من ذوي الرتب الصغيرة، وأعلنوا منذ اليوم الأول هويتهم القومية العربية المؤيدة لفكر وسياسة الرئيس جمال عبد الناصر. الضباط الوحدويون الأحرار هم من نفّذوا ذلك التغيير في ليبيا، وعلى رأسهم أعضاء مجلس قيادة الثورة الـ12، يترأسهم العقيد معمر القذافي. ظهر إلى جانبه مبكراً الضابط الرائد عبد السلام جلود، وأدرك الجميع أنه الثاني في الترتيب القيادي بعد العقيد معمر القذافي”.

وواصل شلقم: “في مذكراته التي صدرت مؤخراً واختار لها عنوان «الملحمة»، عرض الرائد عبد السلام جلود محطات من تاريخ علاقاته مع الطالب ثم الضابط، وبعد ذلك القائد العقيد معمر القذافي. بعد اللقاء الأول بينهما في المعتقل بمركز البوليس بمدينة سبها، كان اللقاء الثاني بـ«غابة حجارة» قرب القسم الداخلي بمدينة سبها”.