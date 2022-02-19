المنفي وسعيّد يؤكدان ضرورة تأمين الحدود بين ليبيا وتونس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2022

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والرئيس التونسي قيس سعيّد، على ضرورة حفظ وتأمين الحدود بين البلدين، باعتبار استقرار وأمن ليبيا، هو استقرار لأمن تونس.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي وسعيد الجمعة على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية، لاستعراض مخرجات القمة، وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عن طريق الوزارات المعنية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشاد سعيد بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة ترضي جميع الأطراف.

بدوره أشاد المنفي بالعلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وتونس مرحباً بمواقفها الداعمة للشعب الليبي خلال السنوات الماضية.