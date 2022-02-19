خلال لقائه المنفي.. قيس سعيد: المصالحة الوطنية في ليبيا تمهد للانتخابات

العنوان-بروكسل

أشاد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وجاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس، محمد المنفي، على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية ببروكسل.

وبحسب المجلس الرئاسي أكد الطرفان عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، كما قاما باستعراض مخرجات قمة بروكسل.

وأشاد سعيد بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة ترضي جميع الأطراف.

بدوره أشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالعلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وتونس مرحباً بمواقفها الداعمة للشعب الليبي خلال السنوات الماضية.

وتم التأكيد على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عن طريق الوزارات المعنية، وضرورة حفظ وتأمين الحدود بين البلدين، باعتبار استقرار وأمن ليبيا، هو استقرار لأمن تونس.