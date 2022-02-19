عليبة: يصعب التكهن بنتائج حالة التحشيد العسكري الراهنة بطرابلس بين أنصار الدبيبة وباشاآغا

ليبيا – رأى رئيس وحدة دراسات التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات، أحمد عليبة، أن الأيام القليلة القادمة قد تشكل حجر الزاوية في قراءة المشهد بشكل صحيح، في ظل ميل النخب السياسية لتبديل مواقعها وفقًا لمصالحها، وقياسًا على قدرة كل طرف من الأطراف المتصارعة على الشرعية على توظيف المشهد لصالحه.

عليبة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نبه إلى أنه يصعب التكهن بنتائج حالة التحشيد العسكري الراهنة بالعاصمة بين أنصار عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا، لأن ذلك لا يتوقف على احتساب عدد وقوة التشكيلات العسكرية، التي تتبع هذا أو ذاك، بل يضاف إليها أيضًا مواقف الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، التي ترتبط برئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، فضلًا عن احتمال بروز دور المال السياسي، وحدوث استقطاب للبعض عبر الإغراء بالمناصب.

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