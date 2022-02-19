احتياطي النفط الصخري في ليبيا يضعها في المرتبة الـ 5 عالميًا

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط ما جاء في دراسة أمريكية أجرتها قبل سنوات وكالة الطاقة بالولايات المتحدة أشارت فيها إلى أنه من المتوقّع أن ترتفع احتياطيات ليبيا من الصخر الزيتي بمقدار 26 مليار برميل لتصل إلى 74 مليار.

ووفق التقرير؛ فإن هذا الاحتياطي الذي اكتشف في شمال غرب ليبيا وجنوبها الغربي؛ يضع ليبيا في المرتبة الخامسة عالميًا في هذا الجانب، بعد كلٍّ من روسيا وأميركا والصين والأرجنتين، وبالتالي فإن العمر الافتراضي لإنتاج النفط في ليبيا يرتفع إلى 112 عامًا.

وكشفت الوكالة عن توقعات بارتفاع احتياطيات الغاز الليبي من 55 تريليون متر مكعب إلى 177 تريليون، وبذلك تصعد ليبيا إلى المراكز العشرة الأولى في العالم بعد أن كانت في المركز 21 عالميًا من ناحية احتياطيات الغاز المؤكدة.

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