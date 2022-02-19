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احتياطي النفط الصخري في ليبيا يضعها في المرتبة الـ 5 عالميًا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط ما جاء في دراسة أمريكية أجرتها قبل سنوات وكالة الطاقة بالولايات المتحدة أشارت فيها إلى أنه من المتوقّع أن ترتفع احتياطيات ليبيا من الصخر الزيتي بمقدار 26 مليار برميل لتصل إلى 74 مليار.

ووفق التقرير؛ فإن هذا الاحتياطي الذي اكتشف في شمال غرب ليبيا وجنوبها الغربي؛ يضع ليبيا في المرتبة الخامسة عالميًا في هذا الجانب، بعد كلٍّ من روسيا وأميركا والصين والأرجنتين، وبالتالي فإن العمر الافتراضي لإنتاج النفط في ليبيا يرتفع إلى 112 عامًا.

وكشفت الوكالة عن توقعات بارتفاع احتياطيات الغاز الليبي من 55 تريليون متر مكعب إلى 177 تريليون، وبذلك تصعد ليبيا إلى المراكز العشرة الأولى في العالم بعد أن كانت في المركز 21 عالميًا من ناحية احتياطيات الغاز المؤكدة.

 

 

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قناة 218 الليبية

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