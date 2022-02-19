رئيس جمهورية جنوب إفريقيا يؤكد للمنفى دعم بلاده لإنجاح المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، في إطار لقاءاته مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، المشاركين في القمة الإفريقية الأوروبية السادسة ببلجيكا.

ورحب المنفى خلال اللقاء، بدعم جنوب إفريقيا لدولة ليبيا، خلال هذه المرحلة خاصة في خطوات المصالحة الوطنية وعودة السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات المشتركة التي تربط البلدين الصديقين.

وبدوره أكد رامابوزا، استعداد بلاده، لإنجاح المصالحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.