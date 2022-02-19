الدبيبة يعلن توزيع قطع أراضي وإعطاء قروض وزيادة مرتبات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2022

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة توزيع قطع أراضي على الشباب وإعطائهم قروض واستهداف الموظفين بالتأمين الصحي وزيادة المرتبات

وأكد الدبيبة في كلمته بميدان الشهداء بمناسبة ذكرى 17 فبراير البدء في توزيع بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين مضيفا نستهدف فئات أخرى من المجتمع في القريب العاجل.

وتابع الدبيبة من يوم الأحد سنوزع 50 ألف قطعة أرض على الشباب ومصرف الإدخار والإستثمار العقاري سيوفر قروض لبناء مساكن بها أو البدء في مشاريع كما سيتم توزيع 100 ألف من الشقق بالمشروعات المتوقفة على الشباب وتوفير قروض لاستكمال هذه الشقق وقروض للمشاريع الاقتصادية.

وأضاف أنه بعد زيادة المرتبات في قطاعات الصحة والتعليم سنستهدف زيادة مرتبات وزارة الداخلية في المدة القادمة كما سيستمر صندوق تيسير الزواج في تقديم منحه ولن يتوقف كما سيستفيد كل أسر الشهداء والمفقودين من تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2014 بداية من شهر يناير 2022 مؤكدا أنه تم تشكيل هيئة لعلاج الجرحى بالداخل والخارج وخصص لها ميزانية تبلغ مليار دينار.

ولفت الدبيبة إلى أنه يهدف لإجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل وأنه سيطرح يوم غد الأحد خارطة الطريق بهذا الشأن.

وأضاف الدبيبه نعم للانتخابات ولا للمراحل الانتقالية، داعيا أعضاء مجلسي النواب والدولة والأجهزة القضائية إلى سماع صوت الشعب الذي يرغب بعقد الانتخابات مؤكدا أن ثلاث مليون ناخب لا يمكن أن يقرر عنهم شخص أو فئة بإن تسرق حقوقهم وتابع: من يريد العودة للقتال أو للحرب نقول له لا للخصام أو الانقسام أو الحرب.