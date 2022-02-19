وليامز تلتقي ممثلين عن الطوارق

العنوان-طرابلس

عقدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة، في طرابلس اجتماعا مع ممثلين عن الطوارق.

وقالت وليامز في بيان عبر حسابها بـ تويتر أن ممثلي الطوارق عبروا خلال اجتماع معها، عن مخاوف بشأن شعورهم العام بالإقصاء من الحكومات المتعاقبة.

وأوضحت وليامز، أنهم أكدوا أن التهميش الذي يتعرضون له سيكون له أثره على المصالحة والاستقرار في ليبيا.

وأوضحت أن المجتمعين أشاروا إلى عدد من المشكلات التي تواجه مجتمع الطوارق في ليبيا، منها الاحتجاز خارج نطاق القضاء لأفراد من الطوارق على يد شرقي وغربي البلاد.

فيما أعربت وليامز خلال اللقاء عن دعمها لمجتمع الطوارق وتعهدت بنقل مخاوفهم إلى السلطات الليبية المعنية، أثناء لقاءاتي المقبلة.

وقالت المستشارة الأممية، إن وفد الطوارق، طالبوا بمناصرة الأمم المتحدة في عدة قضايا، منها عدم حصول الآلاف من الطوارق على الرقم الوطني، ما حال دون ممارستهم حقوقهم السياسية أو استلام رواتب المتقاعدين، أو الحصول على جوازات سفر أو إمكانية الاستفادة من المرافق التعليمية والرعاية الصحية، مضيفة أن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، تطرقت بشكل صريح إلى ضرورة معالجة هذه المشكلة.

وبحث اللقاء، الدعم الذي تحتاجه بلدية “أوال”، التي استحدثت أخيرًا، والتي تضم آلاف النازحين من الطوارق.