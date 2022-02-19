المغازي: سياسة القاهرة تجاه طرابلس تراعي الأمن القومي المصري ومصلحة ليبيا

اعتبر رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، يسري المغازي، أن السياسة المصرية تجاه ليبيا لا تزال ناجحة على مختلف الأصعدة، بسبب اتزانها ومراعاتها لضرورات الأمن القومي المصري والمصلحة العليا في ليبيا.

وأشار المغازي إلى أن الموقف المصري من الأزمة في ليبيا وبقائها على مسافة واحدة من جميع الأطراف؛ يهدف لاستعادة المؤسسات الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية واستعادة الأمن، وتعزيز جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

ورأى المغازي أن سياسة بلاده بشأن ليبيا ترتكز على الاحترام الكامل لسيادتها ووحدة أراضيها والرفض التام للتدخل الأجنبي في شؤونها، ومساندة المسار السياسي الراهن؛ لتسوية الأزمة الليبية.

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