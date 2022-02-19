وزارة الصحة: 122 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2022

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا الخاضعة للعناية الفائقة بلغ 122 حالة.

وأضافت وزارة الصحة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ 234 وأن إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام بلغ 112 حالة وبلغ إجمالـــي الوفيّــات 14 حالة.

وبينت وزارة الصحة أن عدد حالات الدخــول لمراكز العـزل خلال الـ 24 ساعة بلغ 24 حالة وحالات الخروج من مراكز العزل 13 حالة.