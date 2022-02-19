أجهزة مكافحة المخدرات بليبيا والنيجر ونيجيريا تبحث التصدي للظاهرة

عقد اجتماع، يوم أمس الجمعة، ضمّ مسؤولين بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في كلٍّ من ليبيا والنيجر ونيجيريا؛ لبحث التعاون بين دول الجوار في التصدي لهجمات عصابات المخدرات المحلية والدولية.

وخلص الاجتماع الذي عقد بتنسيق الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات INCB إلى نتائج من شأنها ترسيخ مبدأ التعاون المثمر والبناء، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماعات دورية؛ بهدف استمرار التواصل.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل بين الأجهزة الموازية لدول الجوار خاصة بعد تزايد الهجمات من قبل عصابات المُخدرات في الآونة الأخيرة، وهو ما شهدته الشواطئ الليبية وكذلك الحدود الجنوبية لليبيا؛ الأمر الذي يستوجب الوقوف والتصدي لمثل هذه الهجمات، والحدّ من انتشارها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية