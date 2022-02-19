المنفي: نرحب بدعم جنوب أفريقيا للمجلس الرئاسي

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بدعم جنوب إفريقيا لجهود المجلس في المصالحة الوطنية وعودة السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكد المنفي، خلال لقائه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، على هامش اجتماعاته مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الإفريقية الأوروبية السادسة، ببلجيكا، الجمعة، على عمق العلاقات المشتركة التي تربط ليبيا وجنوب إفريقيا، وسعي المجلس الرئاسي على تطويرها في مختلف المجالات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

من جهته، أكد رئيس جنوب إفريقيا استعداد بلاده لدعم المجلس الرئاسي الليبي في إنجاح المصالحة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.