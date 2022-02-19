اعتدال حالة الطقس ودرجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

تتأثر مناطق ليبيا بامتداد مرتفع جوي ينتج عنه اعتدال في حالة الطقس ودرجات الحرارة، وذلك وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا ما بين 20 و26 درجة، ومناطق الشمال الشرقي ما بين 15 و22 درجة، فيما تسجل الحرارة ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

ومن المحتمل تكوُّن ضباب في آخر الليل وفي صباح الباكر على مناطق سهل بنغازي وأقصى الساحل الشرقي، حسب النشرة الجوية للمركز.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة، قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء غدٍ إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، خاصة على مناطق الساحلية.

أما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و23 درجة، وتسجل انخفاضًا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة ليلة الإثنين على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي صباح الباكر على مناطق سهل بنغازي وأقصى الساحل الشرقي.

والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 15 و22 درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا الأحد.

في حين تكون السماء في الجفرة – سبها – غـات- غدامس – الحمادة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و26 درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

أما في الكفرة – السرير- تازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

أما الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و22 درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.