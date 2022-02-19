رامابوزا يؤكد استعداد بلاده لدعم “الرئاسي” لإنجاح المصالحة بليبيا

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا على استعداد بلاده لدعم المجلس الرئاسي؛ بهدف إنجاح المصالحة الوطنية؛ من أجل تحقيق الاستقرار، والوصول بليبيا إلى بر الأمان وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رامابوزا في العاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم أمس الجمعة، في إطار لقاءاته مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الأفريقية الأوروبية السادسة،

ورحب المنفي بدعم جنوب أفريقيا لجهود المجلس في شأن المصالحة وعودة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكدًا سعيه إلى تطوير العلاقات بين البلدين، خاصةً في ظل العلاقات المشتركة التي تربطهما.

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