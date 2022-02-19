هذا ما قاله الدبيبة بعد تعرض طاقم نادي دارنس لحادث سير

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2022

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على تعرض الطاقم الإداري والفني لنادي دارنس لحادث سير.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “أحمد الله على سلامة الطاقم الإداري والفني لنادي دارنس العريق إثر تعرضهم لحادث سير اثناء عودتهم من مدينة سرت”.

وكان نادي دارنس أعلن عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن بعثة الفريق الأول تعرضت لحادث سير وهي في طريق العودة إلى مدينة درنة عند منطقة العقيلة.

وأكد النادي سلامة جميع أفراد البعثة، مع إصابة السائق ومساعده بجروح طفيفة مشيرة إلى توجه بعثة الفريق إلى مركز شرطة بشر، في انتظار حافلة نادي التعاون والوفاق لنقلهم إلى مدينة اجدابيا.