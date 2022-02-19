المنفي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي ملف الهجرة وتأمين الحدود

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الجمعة، مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية، وذلك لبحث نتائج القمة الإفريقية الأوروبية، والعلاقات الليبية – الأوروبية.

اللقاء تدارس بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي آفاق التعاون المشترك الليبي – الأوروبي، وما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، كما تم مناقشة سُبل حلحلة الأزمة الليبية، وعدداً من القضايا ذات الإهتمام المشترك على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

بدوره، دعا المنفي الاتحاد الأوروبي للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، التي تستنزف موارد ليبيا أمنيًا واقتصاديًا قبل أوروبا، مشددًا على ضرورة العمل المشترك لتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي.

كما شدد المنفي على ضرورة مراعاة أوضاع المهاجرين، وضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

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