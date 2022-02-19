موقف المستشارة الأممية “ستيفاني وليامز” حيادي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أن موقف المستشارة الأممية ستيفاني وليامز يتسم بالحيادية والحرص على التوافق الذي يمكن أن يجمع كل الأطياف.

وجاء ذلك في مكالمة هاتفية، الجمعة، بحث فيها الطرفان ما تواجهه العملية السياسية من تحديات، وسبل تجاوزها.

وقال المجلس الرئاسي أن وليامز عبّرت خلال الاتصال عن دعمها لكل الجهود. من أجل أن تتجاوز ليبيا كافة العقبات للمسير نحو الاستحقاق الانتخابي.

يشار إلى أن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة. اتهم المستشارة الأممية بالتحيز لطرف مُعيّن في الأزمة الليبية. والتخلي عن مطلب إجراء الانتخابات وفق خارطة الطريق بجنيف.