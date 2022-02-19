الدبيبة يدنس ذكرى فبراير بخطاباته الشعبوية ووعوده الكاذبة

في حفل صرفت عليه عشرات الملايين من الدينارات عاد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لوعوده الجوفاء غير الواقعية أو المنطقية في محاولة لكسب تأييد الشعب الليبي والتمسك بالسلطة لإكمال مسيرة الفساد والفوضى.

مسرحية هزلية بطلها رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة الذي اعتاد الخطابات الشعبوية والوعود الزائفة واللعب على وتر مشاعر الليبيين الذي سئموا هذه الكلمات الفضفاضة الاعتباطية.

ذكرى ثورة فبراير التي تحمل معاني مقدسة عند الشعب الليبي في معظمه استغلها الدبيبة ليلعب على وتر المشاعر ويتلاعب بأحلام الشباب ويصطاد في الماء العكر ويعد الشباب بوعود اتفق المختصون في المجال الاقتصادي أنه يستحيل تحقيقها في ظل الوضع الاقتصادي الراهن للدولة الليبية.

متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي صبوا جام غضبهم على الدبيبة لاسيما عقب الفضائح المالية وتهم الفساد التي نخرت حكومته، فحكومة الدبيبات صرفت حسب تسريبات صحفية أكثر من ثمانين مليون دينار على احتفالية فبراير وأهملت مرضى السرطان في الأردن، ناهيك عن الشوارع المتهالكة والرواتب المتأخرة والأسعار المرتفعة وغيرها من أساسيات الحياة التي يبحث عنها المواطن البسيط.

الدبيبة الذي يبحث لنفسه عن مخرج ويحاول جاهداً التشبث بالسلطة ويسعى جاهداً لإقفال ملفات الفساد في حكومته المترنحة خوفاً من العقاب والملاحقة القانونية، التي ستكون أولى مطالب الشعب الليبي عقب سحب بساط السلطة من تحت أقدام حكومة العائلة.

إذا ما هي إلا محاولات يائسة بائسة من عبد الحميد وزمرته لكسب ود وتعاطف الشعب الليبي الذي سئم الوعود ومل الأكاذيب وما هي إلا أيام معدودات وتنجلي سحابة الدبيبات عن سماء ليبيا على أمل أن تسطع شمس حكومة تسير بالدولة نحو صناديق الانتخابات التي باتت أشبه بالحلم لدى أبناء ليبيا.