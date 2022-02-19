قنونو: سنتحاور بالبندقية مع مجرمي الحروب

احتفى محمد قنونو، الناطق باسم قوات “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، بذكرى 17 فبراير، وقال: “‏في مثل هذا اليوم التحم الشرفاء من أبناء المؤسسة العسكرية الليبية بأبناء الشعب الليبي مقارعين الظلم والاستبداد، و هو ما نراه هذه الايام من خروج الناس للاحتفال دون ان ترفع صورة الا علم الدولة و صور شهدائنا الأبطال” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا على تويتر: “‏نتعهّد بالدفاع عن الوطن وقيم ثورته وبناء مؤسسة عسكرية بعيدا عن عهد الدكتاتورية وتمجيد الأشخاص و عودة حكم الفرد و العائلة و القبيلة.. مجرمو الحروب مكانهم السجون لا الكراسي و لن نتوانى عن ملاحقتهم و تسليمهم لايدي العدالة ليتم محاكمتهم و محاسبتهم .. و حوارنا معهم فقط بالبندقية” على حد قوله.

وتابع قائلًا‏: “مستمرون في بناء مؤسسة عسكرية حديثة و الاستمرار في التدريب ضمن الاتفاقيات التي وُقعت بين الحكومات الشرعية و الدول الحليفة لبناء قوات عسكرية قادرة على مواجهة الإرهاب وحماية الحدود” على حد قوله.