بطلب إيطاليا.. مجموعة السبع تناقش الأوضاع في ليبيا اليوم السبت

ليبيا – علمت وكالة نوفا الإيطالية أن مجموعة السبع سوف تناقش الوضع في ليبيا في اجتماع وزراء خارجية المجموعة المزمع عقده اليوم السبت في ميونيخ بألمانيا بناءً على طلب إيطاليا.

مصادر دبلوماسية أوروبية، وفي تصريحات لـ”نوفا”، قالت: إن إيطاليا طلبت مناقشة الوضع في ليبيا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)، وتم تلبية طلبها، بالإضافة إلى الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

كما سيتحدث رؤساء دبلوماسية كندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية أيضًا عن الوضع في ليبيا الدولة الشمال أفريقية التي تعاني من أزمة سياسية خطيرة.

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