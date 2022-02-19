باشاغا لم يقدم حكومته للبرلمان والجلسة الأسبوع المقبل – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد في تصريحات صحافية رصدتها أخبارليبيا24 اليوم السبت أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لم يقدم حكومته بعد للبرلمان للموافقة عليها قبل الجلسة وبالتالي من المتوقع أن تكون في جلسة الأسبوع المقبل.

واوضح الزغيد أنه لا يتوقع أن تكون هناك جلسة هذا الأسبوع بسبب سفر رئيس البرلمان إلى القاهرة. لحضور اجتماعات البرلمان العربي ورئاسة البرلمان لم تدع لعقد جلسة بعد.

ونوه إلى أنه وفق اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان عقد الجلسات يكون يومي الاثنين والثلاثاء. فقط من كل أسبوع وبالتالي لو تأجلت جلسة هذا الأسبوع ستكون للأسبوع المقبل لا الخميس.

وفي سياق متصل التقى رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا أنصار ومؤيدي مشروع الاستقرار عبر التوافق والسلام والمصالحة وبناء الدولة.

واستعرض باشاغا خلال اللقاء في مدينة مصراتة آخر المستجدات السياسية وتصوره لمشروع الحكومة القادمة.

وأكد على ضرورة العمل يداً واحدة من أجل إنهاء الانقسام السياسي السائد منذ سنوات. والذي طال مؤسسات الدولة وتسبب في إرهاق المواطن معنوياً ومادياً.

وشدد على تسخير كافة الجهود للدفع بملف المصالحة الذي سيقود للاستفتاء على الدستور وإجراء إانتخابات عامة تنهي المراحل الانتقالية.

وأكد على أن تتوج تضحيات الشهداء والجرحى ببناء وطن العدل والإنصاف للسير إلى الدولة.

كما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. عن خارطة طريق لإجراء الانتخابات في يونيو خلال يومين، والهدف منها هو تحقيق الاستقرار.

وجدد الدبيبة خلال كلمة له في احتفالات ذكرى فبراير بمدينة طرابلس. مطالبته بإجراء الانتخابات ورفض التمديد لكل الأجسام السياسة الحالية.