وليامز: وفد الطوارق طالب بمناصرتهم من إقصاء الحكومات المتعاقبة

قالت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن مكون الطوارق لديهم مخاوف بشأن شعورهم العام بالإقصاء من الحكومات المتعاقبة، منوهة إلى أن هذا التهميش له أثره على المصالحة والاستقرار في ليبيا.

وليامز عبر سلسلة تغريدات على توتير، أوضحت أنها استقبلت وفد من مكون الطوارق في مدينة طرابلس، مشيرة إلى أن الوفد طالب بمناصرة الأمم المتحدة لهم في قضايا عدة ومعالجة مشاكلهم المتراكمة.

وأشار إلى أنها نوهت خلال لقائها بالوفد أن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي تطرقت بشكل صريح إلى ضرورة معالجة هذه الإشكالية بدعم جهود ممثلي الطوارق في التوعية بقضاياهم.