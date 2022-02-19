الزغيد: لا أتوقع جلسة البرلمان هذا الأسبوع بسبب سفر رئيسه

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لم يقدم حكومته بعد للبرلمان للموافقة عليها قبل الجلسة.

وقال «الزغيد» في تصريحات رصدتها «الساعة24» إنه من المتوقع أن تكون في جلسة الأسبوع المقبل مخصصة للموافقة على حكومة باشاغا.

وأضاف «لا أتوقع أن تكون هناك جلسة هذا الأسبوع بسبب سفر رئيس البرلمان إلى القاهرة لحضور اجتماعات البرلمان العربي، ورئاسة البرلمان لم تدع لعقد جلسة بعد».

وأوضح أنه «وفق اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان فيكون عقد الجلسات يكون يومي الاثنين والثلاثاء فقط من كل أسبوع وبالتالي لو تأجلت جلسة هذا الأسبوع ستكون للأسبوع المقبل لا الخميس».