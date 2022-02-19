شركة البريقة: الانتهاء من تفريغ حمولة ناقلتي وقود

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2022

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن ناقلين إحداهما محملة بالغاز والثانية بالديزل انتهيتا من من عمليات الضخ والتفريغ بخزانات الشركة وغادرتا الرصيف النفطي بنغازي.

وأكدت شركة البريقة للنفط عبر صقحتها بموقع “فيسبوك” أن الناقلة تازربو الغاز والناقلة الوقود البرادلي الديزل أنهيتا عمليات الضخ والتفريغ بخزانات الشركة، والتي بدأت يومي الخميس والجمعة بموقع مستودع رأس المنقار وغادرتا منصة الرصيف النفطي بنغازي، بالمناطق الوسطى والشرقية، لتضاف لارصدة خزانات مستودع رأس المنقار.

وأكدت شركة البريقة استمرار عملية التفريغ من قبل الناقلة أنوار إفريقيا بميناء طرابلس البحري، وكذلك استمرار عمليات تزويد شركات التوزيع بباقي مناطق عمليات الشركة لصالح شركات التوزيع بشكل طبيعي.