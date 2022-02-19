المنفي يعود إلى ليبيا بعد المشاركة في القمة الإفريقية الأوروبية ببروكسل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 February, 2022

عاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم السبت، إلى ليبيا، بعد مشاركته في أعمال القمة الإفريقية الأوروبية، في دورتها السادسة، التي انعقدت بعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، يومي 17 – 18 فبراير.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي كان قد شارك في هذه القمة، مع قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وال 55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وناقشت القمة تعزيز شراكتهما على صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد-19، والإنعاش الاقتصادي، والعمل على تطوير العلاقات الإفريقية – الأوروبية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارتين.

كما التقى المنفي على هامش القمة، عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، بحث خلالها العديد من القضايا التي تهم ليبيا وهذه الدول.