باشاغا: ليبيا منتهكة.. وسنضع برامج لدمج الكتائب في كل القطاعات

شدد رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا على ضرورة البدء في المصالحة والحفاظ على وحدة ليبيا، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي تشهده البلاد وبقائها في حالة صراعات وحروب وفساد مالي وهشاشة أمنية.

ورأى باشاغا، خلال كلمة له في أحد الملتقيات بمدينة مصراتة؛ أن قيام الدولة لن يتم إلا بوجود وفاق بين جميع الليبيين في مختلف المناطق وحكومة واحدة، لتنطلق البلاد بعدها في الإصلاح والتنمية، مشيرًا إلى أن ليبيا منتهكة السيادة والحدود، مضيفًا أن جميع الكتائب ترغب في بناء الدولة ولا تخشى ذلك.

ولفت باشاغا إلى أن الدولة يجب أن تستوعب كل أبنائها، معترفًا بوجود مشكلات اقتصادية كبيرة، سيعمل على حلها من خلال الاعتماد على خبراء ليبيين، مؤكدًا على ضرورة تقوية الدينار الليبي بحيث يكون سعر الصرف أفضل من الموجود حاليًا.

وتعهد رئيس الحكومة المكلف بأنه سيعمل على قيادة ليبيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وحماية سيادة وحدود البلاد، وأن يضع الخطط كي تصبح ليبيا مركزًا تجاريًا دوليًا خلال فترة رئاسته للحكومة، منوهًا إلى أن هناك مشكلة في نظام الحكم.

وعرج باشاغا إلى ضرورة سيادة العدل والحق والإنصاف بين المدن والقرى، ووعد بوضع برامج حقيقية للكتائب من أجل المشاركة والدمج في كل القطاعات، وإقامة دورات لتأهيلهم، مستشهدًا بعمليات الدمج التي سعى إليها عندما كان وزيرًا للداخلية في حكومة الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية