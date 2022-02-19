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اسميو: عدد الملقحين ضد كورونا في ليبيا وصل حوالي 3 مليون و300 ألف 

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط اسميو، زيادة الإقبال على التطعيمات بمعدل بسيط بعد انطلاق الحملة المسائية المنتهية الخميس الماضي.

وأضاف «اسميو» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن عدد المطعمين في ليبيا وصل 3 مليون و300 تقريبا، لافتا إلى أن شحنة الاسترازنيكا الواصلة مؤخرا والمقدرة بنحو مائة ألف جرعة ستوزع على الفروع وفق نسبة وتناسب.

وأوضح أن شحنة لقاح الاسترازنيكا الأخيرة ستعطى للراغبين في الحصول عليها شأنها شأن اللقاحين الآخرين السينوفارم والفايزر.

واختتم بقوله «مراكز التطعيمات تواصل حملتها للتطعيم في الفترة الصباحية والمخزون متوفر من اللقاح والموجة الرابعة بدأت في التراجع وقد تختفي خلال أسابيع قليلة».

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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