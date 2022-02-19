المنفي يبحث مع فكي الأوضاع السياسية في ليبيا

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الجمعة ببروكسل، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، لمناقشة الأوضاع السياسية في ليبيا، وجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي في دعم الاستقرار في البلاد، وذلك على هامش القمة السادسة الإفريقية – الأوروبية ببلجيكا.

اللقاء بحث جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة وإنجاز ملف المصالحة الوطنية، والوصول إلى صيغة توافقية بين جميع أطراف العملية السياسية.

وناقش المجتمعون أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالإضافة إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وفق القوانين والأعراف الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية