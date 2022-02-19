مردة: مفوضية الانتخابات تنتظر ما يصلها من الجهات التشريعية فقط

قال عضو المفوضية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، اليوم السبت، إن المفوضية تنتظر ما يصلها من الجهات التشريعية، مشيرًا إلى أن مقترح رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة وصياغة قانون للانتخابات لابد أن يحال إلى مجلس النواب أولا بصفته الجهة التشريعية.

وأكد مردة، في تصريحات صحفية، أن جاهزية المفوضية لتنفيذ قوانين البرلمان بشأن الاستحقاقات الدستورية متوقفة على نوع الانتخاب الذي سيقره وما يترتب عليه من التزامات، وما إذا كانت بحاجة إلى لوائح جديدة أم لا، مشيرًا إلى أنه من الضروري الاطلاع على تلك الأمور، قبل تحديد الجدول الزمني للانتخابات.

ولفت إلى أن المفوضية جاهزة لاستلام تحديث منظومة تسجيل الناخبين من السجل المدني بعد الانتهاء من التحقق من أسماء وبيانات المسجلين، مؤكدًا أنه بعد الانتهاء من تلك الخطوة، فلن يتمكن أصحاب البطاقات غير القانونية من الدخول يوم الاقتراع للتصويت.

وحول فرز الأصوات بعد الانتهاء من الاقتراع، قال عضو مفوضية الانتخابات إنه سيتم من خلال البطاقات الموجودة داخل الصناديق لا البطاقات المسلمة لأصحابها، مشيرًا إلى أن العدد الفعلي للمقترعين سيثبت مدى إقبال الليبيين على الانتخابات من عدمه.