سيف النصر: لا توجد دولة في عهد سبتمبر.. وفبراير ستصلح الفوضى

قال المترشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر، إن في عهد سبتمبر لم تكن هناك دولة في ليبيا ولكن فوضى، وفبراير دخلت على الفوضى وتحاول أن تصحح الأوضاع الآن، و17 فبراير يوم الحرية حيث تحرك الشباب لتحقيق الحرية، وفق قوله.

أضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الشباب ضحوا بأرواحهم حتى تسلق المتسلقون على فبراير لتشويه الثورة، وفبراير مستمرة بجهود الشباب فداء لدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل ليبيا، و ليبيا ستظل حرة مستقلة، والحرية أهم أهداف فبراير التي تحققت.

وتابع قائلًا أن الحرية ستحقق الأهداف الأخرى وهي القانون والدستور، ولا توجد ثورة دون تضحيات ودماء وشهداء لأنه كانت هناك مقاومة لفبراير، على حد تعبيره.