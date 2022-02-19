التركاوي: القوى الدولية سيطرت على حكومات ليبيا منذ 2011

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 February, 2022

أكد عضو مجلس النواب خير الله التركاوي أن الحكومات التي توالت على ليبيا منذ 2011 لم تكن تستند إلى أرضية الوطن كاملاً لأنها تحت سيادة قوى دولية

وأضاف التركاوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن هذا الانشطار جعل الشعب الليبي يعاني منذ 2011 الى 2022 .

وبين أن مستقبل ليبيا مرهون بالقوى الدولية الفاعلة بالساحة الدولية وما ينتج عن تفاهماتها في زمن ظهرت فيه قوى جديدة كالصين معتبرا أن هذه التفاهمات الدولية ربما ستنتج شىء من أجل إعادة دولة ليبيا وربما النهوض بها.