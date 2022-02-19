القماطي: مجلسي النواب والدولة يريدان تقاسم حكومة جديدة ووزاراتها لأن ثقافة الغنيمة تحركهم

ليبيا – قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا إن الثورة هي احداث التغيير وازالة للانسداد الذي كان في ليبيا سياسياً وما بعد ذلك يفترض أن الثورة تعقبها دولة مؤسسات، مشيراُ إلى أن الهدف من الثورة بناء دولة الحريات والقانون والعيش الكريم والديمقراطية لا يمكن أن يكون هناك دولة ديمقراطية دون تعددية أو أحزاب.

القماطي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة” ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الأحزاب موجودة في الحراك السياسي من خلال مواقفها السياسية والبيانات وتواصلها مع الحكومة ومجلس الدولة واعضاء في البرلمان ومفوضية الانتخابات وهيئة صياغة الدستور والبعثة.

وتابع: “الآن ليبيا اصابها نوع من التكلس أن لدينا مجلسين لا يريدان ان يغيروا مواقعهم وسيطروا على المشهد السياسي بالكامل واحتكروا القرار في ليبيا ولا يريدون حل سياسي إلا من خلال الجسمين والعلاقة بينهما المجلسين تحركهم المصلحة الضيقة الانانية. يريدون هدفين الاستمرار لأطول مدة ممكنة وتقاسم حكومة جديدة ووزاراتها أي تقاسم للغنيمة وهؤلاء المجلسين الغالبية العظمى منهم، تحركهم ثقافة الغنيمة والمصلحة الشخصية الضيقة والمكاسب ولا يفكرون بفكر الدولة”.

وشدد على أن الأحزاب السياسية تريد بناء دولة مؤسسات والاحزاب مؤسسة في حد ذاتها، لافتاً إلى أن الصراع الحاصل على رئاسة الحكومة غير معنيون فيه ولا يهم من يرأسها.

كما أوضح أن الأحزاب ستقوم بحملة كبيرة جداً للضغط والتوعية والتوضيح للبرلمان الحالي أو أي حد سيكون في موقع يصدر القوانين للانتخابات القادمة أن قانون الانتخابات البرلمانية القادمة لابد ان تكون الاحزاب موجودة فيه لتقوم بدورها كاملاً وإلا هذا تناقض ونسف لمفهوم بناء الدولة الديموقراطية.

وفيما يلي النص الكامل:

س/ما أبرز العقبات التي واجهتكم عند تشكيل حزب التغير؟

نهنئ الليبيين بذكرى فبراير هذا اليوم العظيم قبل 11 سنة عندما انطلقت شراراتها من بنغازي التي نحييها ونحي كل مدن المنطقة الشرقية والذين للأسف في السنوات الاخيرة منعوا من ان يحتفلوا بذكرى فبراير رغم ان مشاركاتهم كانت حيوية واساسية في نجاح الثورة.

الثورة حدث عنيف وغير منظم ولم يخطط له ودون قيادة، بل انطلقت عفوية وتلقائية وشباب غير مسيسين وليسوا منتمين لأحزاب بالتالي لا أحد يستطيع ان يدعي انه هو من حرك الثورة او بدأها ويجب ان يقودها.

الثورة هي احداث التغيير وازالة للانسداد الذي كان في ليبيا سياسياً وما بعد ذلك يفترض أن الثورة تعقبها دولة مؤسسات، الهدف من الثورة بناء دولة الحريات والقانون والعيش الكريم والديمقراطية لا يمكن ان يكون هناك دولة ديمقراطية دون تعددية أو أحزاب.

العراقيل التي واجهتنا متعددة وأهمها العراقيل الفكرية والثقافية لدى الناس، ما زالت مفاهيم ومقولات من تحزب خان والحزبية اجهاد للديمقراطية، لا زالت هذه المقولات موجودة وخاصة في عقول الاجيال الكبيرة، هذه المقولات انتهى صاحبها ولكنها بقيت وهي خاطئة وباطلة لكن لا يمكن ان يكون هناك ديمقراطية دون حزبيه، بل الحزبية هي ترسيخ للديمقراطية ولا يمكن ان يكون ديمقراطية دون حزبية، الاحزاب تبنى على أفكار وبرامج سياسية ورؤى تنموية وبرنامج وليس انتماء لفرد او قبيلة او عرق لهذا اكبر ميزة للأحزاب في ليبيا اليوم انها بسرعة ستقضي على داء التعصب القبلي والمناطقي والجهوي والعرقي، الموجود في ليبيا ويغذي الصراعات.

لدينا شريحة مهمة لاحظناها في حزب التغير الشباب مثلاً، طلبة الجامعات مثلاً هناك حوالي 600 ألف طالب وطالبة في الجامعة من هذه الشريحة هؤلاء لما قامت الثورة كان عمرهم 8 سنوات و10 ولم يعرفوا مقولة من تحرب خان وان الحزبية اجهاض للديمقراطية وعقولهم مفتوحة ومتقبلة للأحزاب لذلك نجد هناك اقبال من الشباب على الانضمام في الحزب والانخراط فيه نعول على الشباب والاجيال القادمة.

س/في ظل المشهد المعقد البعض يتساءل عن دور الاحزاب السياسية خاصة في هذا التوقيت؟

الأحزاب موجودة في الحراك السياسي من خلال مواقفها السياسية والبيانات وتواصلها مع الحكومة ومجلس الدولة واعضاء في البرلمان ومفوضية الانتخابات وهيئة صياغة الدستور والبعثة، شاركت الاحزاب في الحوارات السياسية في 2014 /2015 دائماً نعرض وجهة نظرنا ورؤيتنا ومواقفنا وكيف يكون الحل ونوصل هذا للناس من خلال الإعلام ومباشرة للأجسام السياسية المعنية ولكن للأسف الآن ليبيا اصابها نوع من التكلس ان لدينا مجلسين لا يريدان ان يغيروا مواقعهم وسيطروا على المشهد السياسي بالكامل واحتكروا القرار في ليبيا ولا يريدون حل سياسي إلا من خلال الجسمين والعلاقة بينهما المجلسين تحركهم المصلحة الضيقة الانانية.

يريدون هدفين الاستمرار لأطول مدة ممكنة نتيجةً الامتيازات الفردية والشخصية وتقاسم حكومة جديدة ووزاراتها تقاسم للغنيمة وهؤلاء المجلسين الغالبية العظمى منهم، تحركهم ثقافة الغنيمة والمصلحة الشخصية الضيقة والمكاسب ولا يفكرون بفكر الدولة. الاحزاب السياسية تريد ان تبني دولة مؤسسات والاحزاب مؤسسة في حد ذاتها.

الآن نحن نشطون جداً في المشهد السياسي والحراك السياسي ونطرح رؤية وكل الاحزاب متوافقة في رؤيتها وقبل ايام مجموعة 7 احزاب اصدرنا بيان في مجموعة من النقاط الاساسية وهي مبادئ مهمة وقلنا انه لابد ان تنتهي المراحل الانتقالية ونصل للمرحلة الدائمة ويكون هناك دستور دائم لليبيا في أسرع وقت وتجدد المجالس الشرعية شرعيتها من الشعب الليبي من خلال انتخابات كل 4 سنوات. الصراع الحاصل على رئاسة الحكومة غير معنيون فيه ولا يهمنا من يرأسها.

الأحزاب ستقوم بحملة كبيرة جداً للضغط والتوعية وتفهيم البرلمان الحالي أو اي حد سيكون في موقع يدير القوانين للانتخابات القادمة أن قانون الانتخابات البرلمانية القادمة لابد ان تكون الاحزاب موجودة فيه لتقوم بدورها كاملاً وإلا هذا تناقض ونسف لمفهوم بناء الدولة الديموقراطية.

أوعد الليبيين ان لو البرلمان القادم كانت الاحزاب مشاركة فيه بقوة سيجدوا برلمان أفضل بكثير بأدائه وقوته وقوة اعضاءه من ناحية الفكر والسياسية وكيف يتعاملون كبرلمانيين داخل مجلس النواب ويتحاوروا في ما بينهم سيرون مستوى أرقى وافضل من البرلمان الحالي.

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