صحيفة: لقاء مرتقب بين “عقيلة صالح وعباس كامل” بالقاهرة

كشفت صحيفة العربي الجديد عن لقاء مرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، خلال ساعات، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضافت الصحيفة عن مصدر باللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، أن عقيلة سيعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين، لبحث سيناريوهات الأحداث خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل حالة الانقسام التي باتت تسيطر مجدداً على الأزمة الليبية، على هامش مشاركته في اجتماع البرلمان العربي الذي التأم اليوم السبت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهود المصرية تتركز في الوقت الراهن على تحويل موقف البعثة الأممية في ليبيا، وعلى رأسها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لصالح باشاغا، بدلاً من دعم استمرار الدبيبة، خاصة في ظل تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالبقاء في موقعه، وعدم تسليم مهام منصبه لباشاغا.

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