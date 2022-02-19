المستشار صالح: نؤكد دعمنا الدائم لفلسطين حتى اقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، تحية مجلس النواب لرئاسة البرلمان العربي، تقديراً منه “للجهود التي تبذلها رئاسة البرلمان، وسعيها المشكور لتعزيز التعاون البرلماني في مواجهة الاخطار التي تهدد الامة وتنال من امن شعوبها واستقرارها”.

رئيس مجلس النواب، وفي كلمته خلال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، تابعتها قناتنا، قال: “كما أود في مستهل كلمتي ان اطلعكم على التطورات التي تشهدها عملية التسوية السياسية للازمة الليبية، وهنا لابد من القول اننا اصبنا باحباط شديد بسبب عدم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 لاسباب تتعلق بعزل وفشل الجهات الموكل اليها طبقا للاتفاق السياسي تهيأة المناخ الامني والاجتماعي لانجاز المصالحة الوطنية”.

وتابع: “لقد كنا وما زلنا نراهن على أن المضي في تحقيق هذا الاستحقاق الوطني، هو الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق ارادة الليبيين في انتخاب من يمثلهم بهدف انهاء الصراع وحل الازمة في البلاد”.

وأضاف: “مجلس النواب الليبي لم يقصّر في دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتنفيذ هذا الاستحقاق في موعده وخاصة في الشق المتعلق باصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، كما انه وخلال المدة التي سبقت الموعد المحدد للانتخابات، لم يتوقف عن حث المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على القيام بمهامها وواجباتها لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها، والمحافظة على المنجزات والمكتسبات التي تحققت في مسارات التسوية السياسية الشاملة على المستويين السياسي والعسكري، ولتفادي العودة الى مربع الصراع والاقتتال، شكّل مجلس النواب لجنة برلمانية انهت اعمالها بوضع خارطة طريق في اطار توافق ليبي ليبي لاول مرة منذ بداية الصراع تنص الخارطة على اتخاذ كافة التدابير لتهيئة الاوضاع الامنية والاجتماعية والاقتصادية، ووضع قواعد دستورية وتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين للنظر في تعديل بعض بنود مسودة الدستور الجدلية، ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اقرب الاجال”.

وتابع: “بالنظر الى مجمل الصراعات والازمات التي نعيشها في منطقتنا العربية يتأكد لنا جميعا ان الاسباب الرئيسية لها تتمثل في غياب الحوار والتوافق الوطني والتدخل الاجنبي السلبي في الشؤون الداخلية للدول، اما بالطريق المباشر او باستعمال ادوات محلية هدفها خلق الازمات وادامة امد الصراعات، وان وقف هذه الصراعات وانهاء هذه الازمات يتطلب مد جسور الثقة بين مختلف الاطراف، على المستوى الوطني واخراج القوات الاجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات والجماعات الارهابية وردع الخارجين على القانون، واحترام حق وارادة الشعوب في تقرير مصيرها، ولا تتناقض هذه الحلول مع احدى اهم مهام البرلمان العربي التي تنص على ضرورة تنسيق الجهود والتعاون بين البرلمانات العربية لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الأمةوتعيق الضعوب العربية عن تحقيق رغباتها وطموحاتها”.

واستكمل: “وأؤكد أيضاً أن استمرار هذه الأزمات والصراعات دون حلول عملية ومتتالية ومتسارعة سيزيد من حدتها وتفاقمها، وسيسمح بدخول المزيد من الاطراف الداعمة للفوضى وعدم الاستقرار، وسيؤدي الى مزيد من الخراب والاقتتال، وسينعكس ذلك سلبا على حياة المواطن العربي ومعيشته”.

كما أكد، دعم مجلس النواب والشعب الليبي الدائم لفلسطين حتى اقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

في ختام كلمته، دعا رئيس وأعضاء البرلمان العربي الى مزيد من اللقاءات والمشاورات لتقريب وجهات النظر بين الحكومات العربية لوضع برامج عمل من شأنها تقديم العون والمساعدة للبرلمانات والشعوب، للحد من الازمات ووقف الصراعات والتوجه نحو البناء العربية اشكركم لحسن الاستماع.