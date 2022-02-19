ضبط شاحنة بها 50 كلغم «حشيش» جنوب البيضاء

ضبط أعضاء مكتب التحريات بالمنطقة الشرقية شاحنة على الطريق الصحراوي جنوب مدينة البيضاء تحمل 50 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش.

وشارك في ضبط الشحنة، المنطقة الدفاعية بالجبل الأخضر، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء الشحنة والمتهمين.

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وحرّز جهاز مكافحة المخدرات كميات من مخدر الحشيش في أكثر من موقع بالمنطقة الشرقية في الفترة الأخيرة؛ فقد جرى ضبط نحو 21 كيلوغرامًا في أجدابيا على شاطئ البحر في منطقة الزويتينة في 5 فبراير الجاري، وقبل ذلك عُثر على شحنتين قذفت بهما المياه إلى الشاطئ في أجدابيا أيضًا.

كمية المخدرات (50 كيلوغرام حشيش) التي ضبطت جنوب البيضاء. (الإنترنت)