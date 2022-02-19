إيطاليا تعتقل مصرياً بعد تسببه بموت سبعة مهاجرين نتيجة البرد

قالت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على مصري يشتبه في قيامه بالاتجار بالمهاجرين عبر البحر المتوسط، خلال رحلة خلّفت سبعة قتلى بسبب البرودة الشديدة.

وقالت الشرطة في مدينة “أغريجنتو” في جزيرة صقلية الإيطالية في بيان أصدرته، إن محنة القارب المكتظ الذي يبلغ طوله 16 متراً انتهت “بوفاة سبعة مواطنين من بنجلادش، بسبب انخفاض درجة حرارة أجسامهم نتيجة الظروف غير الإنسانية للرحلة التي انطلقت من ليبيا”.

ويبلغ المشتبه به من العمر 38 عامًا، وتم التعرف عليه من خلال شهادة شهود من الناجين، وقد سبق أن حُكم عليه بالفعل في جريمة تهريب مهاجرين في عام 2011.

ووصل حوالي 10570 مهاجرًا إلى أوروبا، عن طريق البحر منذ بداية هذا العام، من أصل ما مجموعه 11986، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة (IOM). وتوفي نحو 229 أو فُقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة العجوز.

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