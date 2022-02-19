تواصل الدوريات الصحراوية بالجنوب

أخبار ليبيا 24 – خبر

تواصل وحدات ركن حرس الحدود برئاسة آمر الركن اللواء مفتاح شقلوف في تسيير دوريتها الصحراوية بالجنوب الليبي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتهريب.

وأوضح ركن حرس الحدود – على صفحته على فيسبوك – أن الوحدات العسكرية مشطت جبل العوينات والمرتفعات الصحراوية القريبة منه. بهدف تفقدها وتأمينها من العصبات العابرة للحدود.

تأمين الشريط الحدودي

هذا وعثرت الوحدات العسكرية أثناء عملية التمشيط على شاحنة تهريب كان متجهة إلى إحدى دول الجوار. بالإضافة إلى رفات للمواشي كانت في طريقها للتهريب.

كما خرجت سرية استطلاعية على قوس الشريط الحدودي في الشمال الغربي لمدينة غات مرورًا بالنقاط الحدودية. بالقرب من الحدود الجزائرية بمسافة تقدر ستمائة كيلو ولمدة أربعة أيام. وذلك بتعليمات من آمر اللواء خمسة وعشرين التابع لمنطقة أوباري غات العسكرية بالقيادة العامة.

وقامت عناصر السرية بجولة استكشافية داخل الأودية والممرات التي تسلكها الهجرة غير الشرعية وعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية. وذلك بحسب التعليمات المكلفين بها فيما لم يذكر تسجيل أي خروقات حسب التقرير الصادر من آمر الدورية.

وتأتي هذه الحملات لفرض القانون ومطاردة العصابات الإرهابية لمنع حدوث أية خروقات أمنية. والقضاء على بؤر الإرهاب التي تحاول زعزعة الاستقرار في الجنوب الليبي.