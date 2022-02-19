الأمين: فبراير ليست مقدسة وليست نكبة

قال فضل الأمين، المرشح الرئاسي، إنه لابد لشعبنا الليبي أن يتصالح مع ذاته ومع تاريخه ويأخذ العبر والدروس، فكل الأحداث لها أسبابها ومبرراتها كما لها تداعياتها، فليس هناك دخان بدون نار وليس هناك حدث بدون سبب.

أضاف على حسابه بفيسبوك: “يمكننا نبش التاريخ وإخراج الهياكل العظمية ونشر الغسيل. ويمكننا مقاضاة بعضنا البعض والقليل النادر منا من يسلم. فمن لم تكن يده مغموسة بالدم والأذى فلا اعتقد ان اصبعه أو ثوبه قد سلم من الرذاذ وهو يشهد الحدث أو يباركه. وقد قال المسيح عليه السلام “من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر”.

وتابع قائلًا: “ليس في تاريخ الأمم فترة معصومة ولا حقبة مثالية. فالحكم والسياسة مليئة بالصراع والدماء والضحايا والكثير من الظلم والقليل من العدل.. تقترب أو تبتعد من المثالية والمبادئ ولكنها تقع دائما دونهما بقليل أو كثير، وليس هناك قداسة في التاريخ البشري والفعل البشري والصراع البشري”.

وواصل قائلًا: “ليبيا ليست ولم تكن ولن تكون الاستثناء إلا بقدر قربها من المبادئ والقيم، فلنتوقف عن شيطنة ثورة فبراير فلم تكن سوى رجع الصدى لما انفجرت عليه. لم تكن مؤامرة ولم تكن نكبة بل انتفاضة شعب على فترة زمنية طالت وشاخت وطالت تبعاتها محلياً ودولياً”.

واختتم قائلًا: “ولنتوقف عن شيطنة ما قبلها فهو انعكاس لحالة سياسية واجتماعية محلية ودولية معينة في فترة معينة وكانت لها إفرازاتها أيضاً فهي نتاج مخاض اقليمي ومحلي.

ولم يكن ما قبلها إلا تفاعل مع فترة الاحتلال والجهاد والانتداب والاستقلال وما تلاها من انفجار النفط والنمو المفاجئ للثروة وتطور اقتصاد الريع. مهما شتمنا الأشهر والاحداث ومهما احتفلنا وقدسناها واعتبرناها مرجعية كلية لا قبلها ولا بعدها. فبراير ليست مقدسة وليست نكبة كما أن سبتمبر لم تكن هذه ولا تلك والمملكة لم تكن هذه ولا تلك”.