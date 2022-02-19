“عقب خطاب الدبيبة” مواطنون يزحفون على عمارات سكنية باجدابيا

أفادت مصادر متطابقة، عن قيام مواطنين في مدينة اجدابيا بالاستيلاء على شقق سكنية تحت الإنشاء بموقع العمارات الصينية، عقب كلمة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في احتفالية الذكرى 11 لثورة 17 فبراير بميدان الشهداء، أمس الجمعة.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية تدخلت لفض النزاع الذي نشب بين المواطنين الذين استولوا على الشقق، وآخرين كانوا قد حصلوا على وصولات تفيد بملكيتهم للشقق منذ العام 2011، حيث طوقت قوات الأمن الموقع وأخلته من المواطنين.

وأعادت الحادثة الذاكرة للعام 2011، عندما قام مواطنون بالزحف على الشقق التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري وهي طور الإنشاء، عقب خطاب للقذافي بمدينة سبها في ذروة أزمة السكن التي تمر بها البلاد، حيث توقف العمل على هذه الوحدات التي يجاوز عددها 300 ألف وحدة سكنية بعد خروج الشركات الأجنبية المنفذة، نتيجة تدهور الوضع الأمني عام 2011.

وكان الدبيبة قد أكد عزم الحكومة الشروع في توزيع الشقق السكنية على المواطنين، لاستكمالها عبر قروض عقارية يُقدّمها مصرف الادخار، بدءًا من يوم غد الأحد، دون بيان الآلية المتبعة في توزيع هذه الوحدات.

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