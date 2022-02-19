ليبيا الان

انتصار العقيلي: ترشح سيف الإسلام للرئاسة كارثة وانتكاسة لفبراير

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبرت عضو المجلس الانتقالي السابق انتصار العقيلي، ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، انتكاسة لثورة فبراير، على حد قولها.

وقالت العقيلي في لقاء عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، إن “ابن القذافي الذي كان يهددنا بالسلاح، قدم أوراق ترشحه للرئاسة رغم إني أعتبرها انتكاسة.

وأشارت إلى أن البعض يعتبر ذلك نصرا لفبراير يدلل على أنها ليست ثورة دموية ، لكن أن يتقدم سيف للرئاسة أعتبرها كارثة.

يذكر أن سيف الإسلام القذافي حصل على حكم قضائي بإعادته إلى قائمة مرشحي الرئاسة في الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

الوسوم

سيف الإسلام القذافي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك