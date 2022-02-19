انتصار العقيلي: ترشح سيف الإسلام للرئاسة كارثة وانتكاسة لفبراير

اعتبرت عضو المجلس الانتقالي السابق انتصار العقيلي، ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، انتكاسة لثورة فبراير، على حد قولها.

وقالت العقيلي في لقاء عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، إن “ابن القذافي الذي كان يهددنا بالسلاح، قدم أوراق ترشحه للرئاسة رغم إني أعتبرها انتكاسة.

وأشارت إلى أن البعض يعتبر ذلك نصرا لفبراير يدلل على أنها ليست ثورة دموية ، لكن أن يتقدم سيف للرئاسة أعتبرها كارثة.

يذكر أن سيف الإسلام القذافي حصل على حكم قضائي بإعادته إلى قائمة مرشحي الرئاسة في الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.