سميو: الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في التراجع وقد تختفي خلال أسابيع قليلة

ليبيا – نوّه مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إلى أن الإقبال على التطعيمات زاد بمعدل بسيط بعد انطلاق الحملة المسائية المنتهية الخميس الماضي وعدد المطعمين في ليبيا وصل 3 مليون و300 تقريبا.

سميو قال في تصريح لمنصة”فواصل” إن شحنة الاسترازنيكا الواصلة مؤخرًا والمقدرة بنحو مائة ألف جرعة ستوزع على الفروع وفق نسبة وتناسب، وستعطى للراغبين في الحصول عليها شأنها شأن اللقاحين الآخرين السينوفارم والفايزر .

وأشار إلى أن مراكز التطعيمات تواصل حملتها للتطعيم في الفترة الصباحية والمخزون متوفر من اللقاح والموجة الرابعة بدأت في التراجع وقد تختفي خلال أسابيع قليلة.

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