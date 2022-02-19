المكتب الإعلامي لباشاغا: لجنة فرز المرشحين الوزاريين تباشر عمليات الفرز

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، بأن اللجنة المعنية باستلام وفرز ملفات المرشحين المتقدمين لتولي مهام الحقائب الوزارية بالحكومة، قد باشرت عملها.

وأضاف المكتب أن اللجنة ستقوم باستعراض ودراسة السِير الذاتية وتقييمها وفق المعايير المنصوص عليها بالقوانين الليبية، بالإضافة إلى الكفاءة والخبرة العملية، تمهيداً لمخاطبة الدوائر القضائية المختصة بأسماء وبيانات المترشحين للتأكد من عدم وجود موانع أو قيود جنائية أو أمنية.

وسبق أن أشار باشاغا إلى أنه يُجري مشاورات يومية مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ومشاورات أخرى مع المثقفين والأكاديميين والشباب الذين يعتمد عليهم بشكل أساسي، من أجل الوصول إلى تشكيلة حكومة قادرة على تمثيل كافة شرائح الليبيين، بحسب وصفه.

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