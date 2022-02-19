التكبالي: الدبيبة يعد بوعود غير قادر على تنفيذها

قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة، جاءت من أجل مهمتين لم تستطع إنجازهما، واصفا إياها بـ”الفاشلة”.

وأضاف التكبالي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن المهمة الأولى كانت توحيد المؤسسات وساهم الدبيبة في تقسيمها. أما المهمة الثانية كان من المفترض أن يُجهز للانتخابات ولكنه لم يفعل. وتابع “لذلك رأى مجلس النواب أن هذه الحكومة فاشلة ولا تستطيع أن تفعل شيئاً، ومن هنا اجتمع أعضاء مجلس النواب واتفقوا على ضرورة أن يأتي رئيس حكومة قوي قادر على إتمام هذه المهام”.

وأشار التكبالي إلى أن الدبيبة يعد بوعود غير قادر على تنفيذها، معتبراً أن الوعود التي تحدث عنها ليلة البارحة من وسط العاصمة طرابلس غير قادر على الإيفاء بها إلا إذا كانت هناك دولة أخرى هي التي ستدفع.