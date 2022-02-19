«المصالحة الوطنية» ضمن ملفات زيارة وفد من عين زارة وأبوسليم لبني وليد

زار وفد اجتماعي من بلديتي عين زارة وأبوسليم مدينة بني وليد، اليوم السبت، من أجل مناقشة عدد من القضايا، على رأسها ملف المصالحة الوطنية.

وناقش الوفد مع المجلسين البلدي والاجتماعي، في مدينة بني وليد، آلية وكيفية دعم مشروع المصالحة الوطنية، ومشاركة جميع الليبيين والمدن والمكونات الاجتماعية دون استثناء في هذا الملف. وشدد الوفد خلال زيارته على الدور الاجتماعي لقبائل ورفلة في المصالحة الوطنية ودعمها.

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وأُلقيت خلال اللقاء، الذي استضافته قبيلة العطيات في مدينة بني وليد، عديد الكلمات تناوب على إلقائها الضيوف وأعيان قبائل ورفلة وعين زارة وأبوسليم.

وفد عين زارة وأبوسليم خلال زيارتهم لمدينة بني وليد، 19 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

وفد عين زارة وأبوسليم خلال زيارتهم لمدينة بني وليد، 19 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

وفد عين زارة وأبوسليم خلال زيارتهم لمدينة بني وليد، 19 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

وفد عين زارة وأبوسليم خلال زيارتهم لمدينة بني وليد، 19 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

وفد عين زارة وأبوسليم خلال زيارتهم لمدينة بني وليد، 19 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

وفد عين زارة وأبوسليم خلال زيارتهم لمدينة بني وليد، 19 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

وفد عين زارة وأبوسليم خلال زيارتهم لمدينة بني وليد، 19 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

وفد عين زارة وأبوسليم خلال زيارتهم لمدينة بني وليد، 19 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

وفد عين زارة وأبوسليم خلال زيارتهم لمدينة بني وليد، 19 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

وفد عين زارة وأبوسليم خلال زيارتهم لمدينة بني وليد، 19 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

وفد عين زارة وأبوسليم خلال زيارتهم لمدينة بني وليد، 19 فبراير 2022. (بوابة الوسط)

وفد عين زارة وأبوسليم خلال زيارتهم لمدينة بني وليد، 19 فبراير 2022. (بوابة الوسط)