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الزغيد: من المتوقع أن يقدم باشاآغا حكومته في جلسة البرلمان الأسبوع المقبل

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاآغا لم يقدم حكومته بعد للبرلمان للموافقة عليها قبل الجلسة، و من المتوقع أن تكون في جلسة الأسبوع المقبل.

الزغيد استبعد في تصريح لمنصة”فواصل” أن تكون هناك جلسة هذا الأسبوع بسبب سفر رئيس البرلمان إلى القاهرة لحضور اجتماعات البرلمان العربي، ورئاسة البرلمان لم تدع لعقد جلسة بعد.

وأشار إلى أنه وفق اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان عقد الجلسات يكون يومي الاثنين والثلاثاء فقط من كل أسبوع وبالتالي لو تأجلت جلسة هذا الأسبوع ستكون للأسبوع المقبل لا الخميس.

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صحيفة المرصد الليبية

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