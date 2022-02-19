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تركيا تؤكد حرصها على دعم الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد السفير التركي لدى ليبيا، “كنان يلماز”، حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، بالإضافة لمشروع المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع يلماز بنائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم السبت، تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار الشامل، وفق بيان الرئاسي.

من جهته، أشاد اللافي بمواقف تركيا الداعمة لليبيا خلال السنوات الماضية، مؤكداً استمرار العمل لتعزيز التعاون المشترك في عديد المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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