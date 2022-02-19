اختتام الملتقى التأسيسي لاتحاد الإذاعات المحلية بالمنطقة الوسطى

اختتمت فعاليات الملتقى التأسيسي لاتحاد الإذاعات المحلية العامة والخاصة بالمنطقة الوسطى تحت شعار من أجل إعلام محلي موحد لنبذ خطاب الكراهية والدعوة للمصالحة الوطنية.

الملتقى الذي عقد في مدينة الخمس بتنظيم نقابة الصحفيين والإعلاميين الخمس ورعاية جامعه المرقب وإذاعة البشرى حظي بمشاركة 24 إذاعة واشتمل على جلسات حوارية تناولت مضمون الخطاب الإعلامي المحلي ونبذ خطاب الكراهية وخلق جسور التعاون وتبادل الخبرات بين الإذاعات المحلية ورؤى تنظيم العمل الإذاعي.

في ختام الملتقى أصدر المشاركون بيانا أكدو فيه العمل على نبذ خطاب الكراهية والدعوة إلى تبني خطاب يدعو للحوار والمصالحة وتشكيل اتحاد خاص بالإذاعات المسموعة ليكون كيانا ينظم عمل الإذاعات المسموعة بما يضمن تنظيمها ووضع هيكلية إدارية ومالية وفنية لها ووضع ميثاق للشرف الإعلامي.

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